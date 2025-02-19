صورة نادرة لـ عادل إمام تجمعه بعدد من الممثلين

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد فهيم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للممثل المصري عادل إمام.

وظهر عادل إمام في الصورة برفقة عدد من أبطال مسرحية "قهوة سادة" منهم محمد سلام ومحمد فراج ومحمد علي رزق وعمرو عبد العزيز، بالإضافة إلى المخرج خالد جلال.

وأرفق محمد الصورة بتعليق اكتفى فيه بكتابة : "الصورة مش محتاجة كلام".

ومسرحية "قهوة سادة" عرضت عام 2009، من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: محمد فراج، محمد فهيم، محمد سلام، حمزة العيلي، شيماء عبدالقادر، محمد فاروق، أمير صلاح، محمد ثروت، عمرو عبدالعزيز، حسام داغر، محمد على رزق، جيهان أنور.



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