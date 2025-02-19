ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية فرح يوسف عن تواجدها في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "تحت الأرض- موسم حار".

وشاركت فرح يوسف الجمهور شخصيتها في الموسم واللوك الذي اعتمدته وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلقت على المنشور قائلة: "تِرفة.. "مو كل نار بتنطفى ... في نار بتاكل الأخضر واليابس"

تابعونا بمسلسل تحت الأرض في موسم حار خلال شهر رمضان المبارك 2025..

للمنتج إياد ابراهيم النجار

إخراج: مضر ابراهيم

تأليف: شادي دويعر - سلطان العودة

إشراف عام: هدى سعد

مدير المشروع: فادي بدره".

كانت هذه تفاصيل خبر فرح يوسف تتحدث عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل.. هذا دورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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