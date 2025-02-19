هيدي كرم تتحدث عن كواليس طلاقها: "جزء من المسؤولية تقع على المرأة"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية هيدي كرم عن كواليس طلاقها من زوجها السابق، وأكدت أنه لم يكن بسبب تضييقه عليها فيما يخص العمل.



وقالت هيدي كرم: "إنا اتطلقت لأننا وصلنا لمرحلة أنا ماكنتش مرتاحة فيها، ومش حاسة إننا واصلين لبعض. يمكن الشخص أو الشخصية دي، أو شكل الحياة دي بقى مش مناسب ليكي بعد ما نضجتي، وممكن يكون العيب فيكي. أي ست بتتطلق جزء من المسئولية يقع عليها، لأنها ماعرفتش تصلح الأمور لو ماكانش الراجل فيه عيوب شنيعة. أنا اخترت سعادتي، وإلى حد ما أكيد فيها أنانية، في ستات كتير بيعيشوا حياة غير سعيدة علشان خاطر الأولاد".