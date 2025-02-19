“لايف ستايلز ستوديوز”.. نجاح مستمر ورؤية فنية تواكب العصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ تأسيسها قبل 17 عامًا، تسعى شركة “لايف ستايلز ستوديوز” إلى تقديم أعمال فنية تلبي جميع الأذواق، مما جعلها واحدة من أبرز شركات الإنتاج في العالم العربي. وقد أثرت الشركة الساحة الفنية بأجمل الأغنيات، محققةً نجاحات متواصلة، ما جعلها المفضلة لدى شريحة واسعة من عشاق الفن والموسيقى.

على مدار مشوارها، أنتجت “لايف ستايلز ستوديوز” أعمالًا لأكثر من 100 نجم وفنان، بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين والمخرجين. وخلال سنواتها الطويلة، لم تعرف طريق الفشل، بل كان النجاح حليفها الدائم، إذ قدمت مجموعة متنوعة من الأعمال التي تميزت بأصوات لامعة ورسالة فنية راقية.

استهلّت الشركة عام 2025 بسلسلة من النجاحات، حيث احتفلت بتجاوز قناتها الرسمية على “يوتيوب” حاجز 2.09 مليون مشترك، إلى جانب إصدارها خلال أول شهرين من العام مجموعة من الأغنيات لألمع النجوم، من بينهم محمد المشعل، وعد البحري، ابتسام تسكت، أماني السويسي، ياسمين علي، سامر أبو طالب، دانيال دانيال، هبة رسلان، سيرا، أميرة الصباغ، هايدي الجندي وغيرهم.

وقد تنوعت الإصدارات بين مختلف اللهجات العربية والأنماط الغنائية، من الإيقاعي إلى الرومانسي والدرامي والشعبي، ما منحها مكانة ريادية في المشهد الفني.

لا شك أن “لايف ستايلز ستوديوز” باتت اسمًا فنيًا راسخًا، معروفًا بجديته وإصراره على الارتقاء بالأغنية العربية إلى مستويات عالمية، بغض النظر عن اختلاف اللهجات. فمنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على تقديم محتوى فني راقٍ، ودعم المواهب الغنائية العربية وتسويقها بأفضل صورة ممكنة.

خلف هذه النجاحات المتواصلة، تقف رؤية فنية استثنائية لصاحب الشركة ورئيس مجلس إدارتها، رجل الأعمال فهد الزاهد، الذي يعتبر الموسيقى “عشقًا” تبنّاه من القلب وعن قناعة، ما جعله يستحق عن جدارة لقب “عرّاب الأغنية العربية الحديثة”.