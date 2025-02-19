نوال الزغبي تكشف تفاصيل جديدة عن ألبومها.. والتشويق يزداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة نوال الزغبي عن مستجدات ألبومها الجديد، مؤكدةً عبر حسابها الرسمي على منصة “X” أن العمل سيضم بين 10 و12 أغنية، في تحديث جديد بعد إعلانها السابق الذي كشف عن انتهائها من تسجيل 6 أغنيات من العمل.

وكانت الزغبي قد أعلنت في وقت سابق أن الألبوم بات شبه جاهز، ويتنوع بين الأغنيات المصرية واللبنانية، معبرةً عن حماسها الشديد لهذا الإصدار المنتظر. وعلّقت قائلة: “Can’t wait”، ما زاد من تشويق جمهورها الذي يترقب العمل بفارغ الصبر.

يأتي هذا الألبوم بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها نوال الزغبي خلال العام الماضي، حيث قدّمت أغنية “من باريس” التي تجاوزت 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى أغنية “فخامة معاليك”، التي قدّمتها مع “لايف ستايلز ستوديوز” ولاقت انتشاراً واسعاً على المنصات الموسيقية.

وتواصل النجمة اللبنانية ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، من خلال أعمالها التي تمزج بين الأصالة والتجديد، فيما ينتظر جمهورها تفاصيل إضافية حول الألبوم الجديد، الذي يبدو أنه سيكون من أبرز إصدارات العام.