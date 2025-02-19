شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يتعرض لوعكة صحية وإلغاء جميع التزاماته الفنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالأربعاء، 19 فبراير 2025 12:49 م
تعرض الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله لوعكة صحية منعته من الوفاء بالتزاماته الفنية خلال الأيام المقبلة، وذلك حسبما أكد الحساب الرسمي لقناة روتانا عبر موقع انستجرام حيث كتب:"نظراً لتعرض الفنان عبدالمجيد عبدالله لظرف صحي طارئ، فقد تقرر الغاء جميع التزامات الفنان الفنية مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل.
كما أعلن الحساب الرسمي لـ "يوم التأسيس" عن إلغاء "ليلة الأسفار" التي كان من المقرر أن يحييها الفنان بهذه المناسبة، متمنياً له الشفاء العاجل.
وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد كشف فى بداية عام 2022 عن اصابته بمرض المانير، وهي التهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة وذلك على هامش حفل غنائي كان يحييه في المملكة العربية السعودية
وظهر عبدالله، في مقطع فيديو من الحفل الرياض، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «"دعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم، لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت فادعولى"
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز