شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يتعرض لوعكة صحية وإلغاء جميع التزاماته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله لوعكة صحية منعته من الوفاء بالتزاماته الفنية خلال الأيام المقبلة، وذلك حسبما أكد الحساب الرسمي لقناة روتانا عبر موقع انستجرام حيث كتب:"نظراً لتعرض الفنان عبدالمجيد عبدالله لظرف صحي طارئ، فقد تقرر الغاء جميع التزامات الفنان الفنية مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل.

كما أعلن الحساب الرسمي لـ "يوم التأسيس" عن إلغاء "ليلة الأسفار" التي كان من المقرر أن يحييها الفنان بهذه المناسبة، متمنياً له الشفاء العاجل.