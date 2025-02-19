شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد مطرب المهرجانات أورتيجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مؤدي المهرجانات أورتيجا عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه على موقع إنستجرام منذ قليل، وقد تفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه، الذين قدموا تعازيهم ودعوا للفقيد بالرحمة.

كتب أورتيجا تعليق عبر صورة، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله».

وكان كشف مطرب المهرجانات "اورتيجا" الأيام الماضية، عن تدربه على أداء التمثيل على يد المخرج الكبير علي بدرخان، قائلا: "قدمت عدد من الأفلام والتجارب السابقة وكنت أغني مهرجانات، وعدد من الاغاني، وبعدها ذهبت إلي المخرج علي بدرخان وتدربت علي يديه".

وأضاف أورتيجا، خلال حواره مع الاعلامي عمرو الليثي، خلال سهرة خاصة في ليلة رأس السنة على قناة الحياة، أن استفاد كثيرا من المخرج علي بدرخان وتعلم فنون التمثيل، مضيفا: "أتمني أن اقدم العديد من الأدوار في أعمال فنية ومش شرط أن أكون مغني".