شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال وحنان سليمان وصفاء الطوخى أبرز الأمهات فى مسلسلات رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الذى يشهد عرض عدد كبير من المسلسلات الدرامية، وتشارك عدد من الفنانات فى هذا الموسم بدور الأم، وهو الدور الذى لا يمكن أن يخلو منه أى عمل درامى، مهما اختلف مضمونه وفكرته، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر الفنانات، اللاتى يجسدن دور الأم فى مسلسلات رمضان 2025.

صفاء الطوخى

تجسد الفنانة صفاء الطوخى شخصية وفاء والدة الفنان أحمد العوضى، ضمن أحداث مسلسل فهد البطل الذى يتواصل تصويره حاليًا، وهى سيدة صعيدية تعانى بعد قتل زوجها وهروب أبنائها إلى القاهرة.



صفاء الطوخى

ميمى جمال

تجسد الفنانة ميمى جمال دور والدة الفنان أكرم حسنى خلال أحداث مسلسل "الكابتن" الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى بطولة العمل آية سماحة، سوسن بدر، رحمة أحمد، سامى مغاورى، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين.



ميمى جمال

عايدة رياض

تجسد الفنانة عايدة رياض دور والدة الفنانة ميرنا نور الدين خلال أحداث مسلسل "فهد البطل" للنجم أحمد العوضى، ويشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

عايدة رياض

فاطمة الكاشف

تواصل الفنانة فاطمة الكاشف تصوير مشاهدها فى مسلسل "الكابتن"، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية والدة الفنانة آية سماحة وتظهر بشخصية قوية متسلطة، فى إطار لايت ومواقف كوميدية.



فاطمة الكاشف

حنان سليمان

تجسد الفنانة حنان سليمان فى مسلسل "وتقابل حبيب" دور والدة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمسلسل بطولة كريم فهمى، وخالد سليم ونيكول سابا، ورشوان توفيق، وبسنت شوقى.. وغيرهم.