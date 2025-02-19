إطلالة نادرة ومؤثرة للأميرة ليليبيت برفقة والدتها ميغان ماركل.. وهذه المناسبة

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الأميرة ليليبيت، ابنة ميغان ماركل، دوقة ساسكس، والأمير هاري، دوق ساسكس، في ظهور نادر ومؤثر.



ظهرت لأول مرة إلى جانب والدتها ميغان ماركل، في صورة جديدة على موقع ميغان الإلكتروني الذي تم إطلاقه حديثًا لعلامتها التجارية الخاصة بأسلوب الحياة، وفقًا لما ذكرته مجلة "People".

تُظهر الصورة الحميمة، التي تم التقاطها في مكان خلاب، الثنائي الأم وابنتها يسيران جنبًا إلى جنب عبر حقل عشبي خصب، مع أشجار النخيل والمحيط الهادئ في الخلفية.

وفقًا لمجلة People، فإن ميغان، 43 عامًا، وليليبت، 3 سنوات، يرتديان ملابس بيضاء، ويمشيان حفاة القدمين عبر العشب، جنبًا إلى جنب في هذه اللقطة الرائعة. شعر ليليبت الأحمر، وهي سمة ورثتها عن والدها الأمير هاري، يتدفق خلفها.

تعد هذه اللحظة إضافة مهمة لإطلاق As Ever، العلامة التجارية التي أعيدت تسميتها بأسلوب حياة ميغان والتي تركز على الطعام والبستنة والحياة المدروسة. ولا تسلط الصورة الضوء على الفصل الجديد لميغان فحسب، بل تقدم أيضًا لمحة نادرة عن الأميرة ليليبيت.