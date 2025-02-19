هكذا أصبح إبن تيم حسن وديمة بياعة.. شاباً وسيماً للغاية

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لإبن الممثل السوري تيم حسن من طليقته الممثلة السورية ديمة بياعة، كان كان شاركها زوجها أحمد الحلو.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور الشاب فهد، وقد أصبح شاباً وسيماً للغاية. وتم طرح بوستر مسلسل "تحت سابع أرض" على كافة مواقع التواصل الاجتماعي اذ اعلنت شركة الصباح ومنصة شاهد ان هذا العمل سيخوض الموسم الدرامي الرمضاني كما شارك بطل العمل الممثل السوري تيم حسن البوستر على صفحته وعلق كاتباً: "تحت ٧ ارض ، رمضان ٢٠٢٥"

العمل من تأليف عمر أبي سعدة وإخراج سامر البرقاوي، بطولة تيم حسن، كاريس بشار، منى واصف، محمد حداقي، أنس طيارة وغيرهم.. ويتألف من 30 حلقة، ومن المتوقع ان يقدم عملا حبكة مختلفة عن كل المسلسلات فيها الكثير من التشويق.

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