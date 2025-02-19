الديوان الملكي الأردني يكـ ـشف عن حالته الملك عبدالله الثاني بعد خضوعه لعملية جراحية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الديوان الملكي الأردني، تفاصيل الحالة الصحية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد خضوعه أمس لعملية جراحية بسيطة في المستشفى تحت رعاية اهم الاطباء بهدف معالجة فتق كان يعاني منه. وقال البيان الرسمي الذي اصدرته العائلة: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر الملك المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي الأربعاء".

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