عبد المجيد عبد الله يتعرض لوعكة صحية طارئة وإلغاء جميع التزاماته الفنية

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله لوعكة صحية اجبرته على الغاء جميع التزاماته الفنية في الوقت الحالي.

وأعلنت شركة روتانا الخبر من خلال بيان رسمي على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه:

" نظرا لتعرض الفنان عبد المجيد عبد الله لظرف صحي طارئ فقد تقرر الغاء جميع التزامات الفنان الفنية مع تمناتنا بالشفاء العاجل له."

وتفاعل الجمهور مع البيان بشكل كبير طالبين بمعرفة تفاصيل حول حالة الفنان المحبوب الصحية كما تمنوا له الشفاء العاجل وان يعود الى نشاطه الفني.

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