شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يطرح 30 دعاء مُصورا فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يطرح المطرب وائل الفشنى فى شهر رمضان المُقبل 30 دعاء مُصورا على مدار أيام الشهر الكريم بمعدل دعاء كل يوم، والأدعية الثلاثين يقوم الفشنى بتسجيلها حاليا، وهى من تأليف أحمد عبد النبى وأحمد تبارك وألحان غريب ومحمد هلال وشعيبى وتوزيع تيامو وحسام سعيد وزيزو فاروق ومحمود يحيى، مكس وماستر محمود علاء.

أما عناوين الأدعية الثلاثين فهي "كم من قرار" "صلوا عليه" "لبيك ياربى" "في عز الضيقة" "فضل الصيام" "بقلب أبيض" "لا تحزنوا" بيغفرلى" " ما بك قلبي" "بحكمك رضيت" "راضي" "يا علام الغيوب" "يا مالك الملكوت" "في دنيا لاهيانى" "يا ساجدين" "يا بخته" "وحياة حبيبك النبي" "يارب اشفى كل مريض" "ضعيف" سامحنى" "تولانى" "الرزق" "نور ضلمنى" "الأمل" "الفرصة جت" "الصدقة" "سلمت ليك أمرى" "كام سر" "عليهم ربى وصانى" "من ضعفى".

من ناحية أخرى أحيا المطرب وائل الفشنى، حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى يوم السبت الماضى الموافق 15 فبراير، وقدم الفشنى عددًا من أغانيه التي اشتُهر بها، بالإضافة إلى عدد كبير من القصائد أيضًا، منها: أكاد من فرط الجمال، أدعوك فى وحدتى، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي"، أشتاق يا الله، عيني لغير جمالكم.