بعد كارول سماحة.. أحلام تعتذر من هيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة الاماراتية أحلام اعتذارها للفنانة اللبنانية هيفا وهبي بعد تأخرها بالرد على رسالة الفنانة اللبنانية التي عايدتها فيها بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلت به قبل بضعة ايام.



وكتبت هيفا على صفحتها : "يوم عيد ميلادك بتمنالك سنة كلها حب وخير ونجاح حبيبي أحلام". وردت عليها أحلام برسالة جاء فيها: "يا روحي يا روحي يا أغلى هيفاء القلب وكل عام وأنا بمحبتكم طيبة وبخير أحبك اعتذر ما انتبهت للتغريدة بس أنتي بتعرفي قد إيش انا بحبك".

وكانت أحلام قد اعتذرت من الفنانة كارول سماحة لنفس السبب مشيرة الى ان ابنتها خضعت لعملية مما ابعدها عن مواقع التواصل الاجتماعي.