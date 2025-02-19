ميرنا وليد - بيروت - كانت الممثلة الأميركية جون كراوفورد من أبرز نجمات العصر الذهبي لهوليوود وتميزت بجمالها وموهبتها وبهوسها الشديد بالنظافة الذي يطلق عليه الوسواس القهري.

للحصول على منزل خال من الجراثيم والأوساخ كانت تحمل بشكل دائم زجاجة من الكحول لتعقيم مقابض الأبواب في بيتها وفي منازل الأصدقاء. وكانت تفرض إجراءات تنظيف صارمة على أطفالها، وترغمهم على غسل أيديهم باستمرار، والتأكد من أن كل شيء حولهم معقم. وحين يزورها أحد تقدم له منشفة خاصة لتجفيف يديه بعد غسلها، وتطلب منه خلع حذائه قبل الدخول الى المنزل.

كانت هذه تفاصيل خبر جون كراوفورد عانت من هوس النظافة الى حد تعقيم مقابض الأبواب...إليكم قصتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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