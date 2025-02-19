ميرنا وليد - بيروت - نشرت الأميرة ريما بنت الوليد بن طلال، إبنة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، صورة لها مع والدها وشقيقها الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
وعلقت على الصورة قائلة: "بحكمة الأب وسند الأخ، كبرتُ ونضجتُ، فانبثقت حياتي من ثقة مطلقة بعلاقة الدم التي تجمعنا، وتغذَّت بفيض الحب الذي لا ينفد.. الله يحفظكم لي".
يذكر أن الأميرة ريما، تعرّف عن نفسها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، بأنها نشأت وتلقت تربيتها من رجل بطل، ومن إمرأة علمتها المعنى الحقيقي للحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - الأميرة ريما بنت الوليد بن طلال مع والدها وشقيقها وهكذا علّقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.