بالصورة - الأميرة ريما بنت الوليد بن طلال مع والدها وشقيقها وهكذا علّقت

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الأميرة ريما بنت الوليد بن طلال، إبنة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، صورة لها مع والدها وشقيقها الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وعلقت على الصورة قائلة: "بحكمة الأب وسند الأخ، كبرتُ ونضجتُ، فانبثقت حياتي من ثقة مطلقة بعلاقة الدم التي تجمعنا، وتغذَّت بفيض الحب الذي لا ينفد.. الله يحفظكم لي".

يذكر أن الأميرة ريما، تعرّف عن نفسها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، بأنها نشأت وتلقت تربيتها من رجل بطل، ومن إمرأة علمتها المعنى الحقيقي للحياة.