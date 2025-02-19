ميرنا وليد - بيروت - شارك بارون الإبن الأصغر للرئيس الأميركي دونالد ترامب في برنامج America's Got Talent وأدهش الحضور ولجنة الحكم بصوته الرائع.
وقد إختار بارون أغنية موجهة الى السيد المسيح وعنوانها You’re the Only Way. وفاجأ بارون الحضور بأدائه وإختيار الأغنية حيث كشف عن موهبة كانت خافية على الجميع. وتداولت مواقع التواصل الفيديو بشكل كبير وإنهالت التعليقات على صوته الجميل وعلى المشاعر التي أثارها لدى الجمهور ولجنة الحكم. وعلق بعض المتابعين أن بارون موهبة فنية واعدة .
يذكر أن بارون ساهم في حملة والده الإنتخابية وكشف منذ فترة عن دخوله مجال العقارات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - بارون دونالد ترامب يبهر الحضور في America's Got Talent وهذا محتوى الأغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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