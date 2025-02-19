شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Red Sonja فى المملكة المتحدة بعد طول انتظار.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن عرض فيلم Red Sonja داخل المملكة المتحدة خلال العام الجارى، بعد أن تم عرض الفيلم منذ عامين فى عدد من الأسواق الدولية وعدم منحه توقيت عرض داخل إنجلترا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن الفيلم الذى طال انتظار عرضه داخل المملكة المتحدة، منح توقيت للعرض خلال هذا العام، بعد استحواذ شركة Entertainment على حقوق الفيلم الخيالي المليء بالحركة في المملكة المتحدة وأيرلندا من شركة Millennium Media، التي باعت الفيلم سابقًا في العديد من الأسواق الدولية ولكن لم يتم الكشف عن تاريخ الإصدار الأول بعد.

واستنادًا إلى سلسلة الكتب المصورة الأكثر مبيعًا، يتتبع الفيلم الخيالي الصيادة البربرية Red Sonja، التي يجب أن توحد مجموعة من المحاربين غير المتوقعين لمواجهة الطاغية الشرير الإمبراطور وعروسه القاتلة، والفيلم من إخراج M.J. Bassett.

وسبق وكانت هناك إصدارات مختلفة قيد التطوير لمدة 20 عامًا على الأقل قبل هذا الإصدار، حيث كان كتاب ومخرجون وممولون مختلفون يتصارعون مع المشروع، حيث عرض الفيلم الأصلي لعام 1985 من بطولة بريجيت نيلسن.