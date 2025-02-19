خاتم زواج نسرين طافش يخطف الأنظار.. هذا تصميمه وسعره المرتفع

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور منذ أيام مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إحتفالها بعيد الحب وعيد ميلادها الذي يصادف باليوم نفسه.



وأطلت نسرين طافش بفستان باللون الأحمر، قصير وضيق من الصوف، ونسقت معه مجوهرات من الألماس.

كما وثقت نسرين طافش هدية زوجها لها على عيد الحب، حيث أخذت صورة لباقة ورد كبيرة.

وقد لفتت نسرين طافش الأنظار بخاتم الزواج الـ Solitaire التي ظهرت وهي ترتديه، وقد جاء بتصميم ألماسة مربعة كبيرة، مع حبات صغيرة من الألماس ملتفة على إصبعها.

الخاتم من تصميم دايفد سايمون، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 1310$.