ليلي إبنة منى زكي نسخة عن والدتها.. وهذا ما لا تعرفونه عنها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الشابة الصغيرة ليلي إبنة الممثلين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي الأنظار بالشبه الكبير بينها وبين والدتها، وبجمالها الملفت.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً مقطع فيديو لها، ظهرت فيه بالـ Atelier الخاص بها حيث ترسم، وتغزلوا بموهبتها وجمالها.

وليلي هي الإبنة الأكبر لأحمد حلمي ومنى زكي، ولدت عام 2003 وتبلغ من العمر 22 عاماً الآن.

ورثت عن والدها حب الرسم، وتعتبر نفسها أم ثانية لشقيقيها، وكانت قد خضعت لجلسة تصوير برفقة والديها عن عمر العامين، بالرغم من أنهما يتكتمان بشكل كبير عن حياتهما وحياة عائلتهما الخاصة.