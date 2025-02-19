شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلاً غنائيًا فى فرنسا 2 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب السورى ناصيف زيتون حفلاً غنائيًا فى فرنسا يوم 2 من شهر مايو المقبل، ويقدم خلاله مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وكان المطرب السورى ناصيف زيتون قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "بسلام" عبر يوتيوب، من كلمات مازن ضاهر، وألحان الياس، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس، وأغنية أخرى جديدة تحمل اسم "خط أحمر" عبر يوتيوب، وهى أول تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال تصوير الأغنية تغزل "زيتون" فى مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

وطرح أيضًا ناصيف زيتون من قبلها أغنية "أنت وأنا" من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى، وسبقها أغنية "كذبة ورا كذبة" وتخطت ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.

ويحرص ناصيف زيتون على طرح أغنية كل فترة قريبة، فطرح كليب يحمل اسم "بيروت" تضامنًا مع أحداث لبنان أثناء انفجار مرفأ بيروت، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ، وأغنية أخرى بعنوان "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة فى مواجهة المرض والشفاء منه.