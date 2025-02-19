شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم ضيف شرف مسلسل النص بطولة أحمد أمين رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان مراد مكرم كضيف شرف فى مسلسل النص، بطولة النجم أحمد أمين، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج حسام على وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، حيث يجسد مراد دوراً محورياً خلال حلقات متصلة في العمل، وهو المسلسل المنتظر فى فئة الكوميديا، وكتب مراد على صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: هكون ضيف خفيف عليكم فى مسلسل النص.

وكانت قد أعلنت قناة on عرض مسلسل النص على شاشتها فى موسم رمضان، وهو من بطولة النجم أحمد أمين، ضمن دراما رمضان 2025.

أحمد أمين يعتمد في مسلسل النص على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

مسلسل النُّص مكوّن من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.