شكرا لقرائتكم خبر عن نوال مطربة مخاصماك بعد طرح هي جت عليا: أقدم أغنية سينجل كل فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على أغنية "هي جت عليا" التي طرحتها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

وقالت نوال فى تصريحات لها: "الحمد لله ردود فعل الأغنية فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه، وإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغانى على طريقة السينجل، بحيث تطرح كل فترة أغنية، وتحمل الأغانى مفاجآت كبيرة، مشيرة إلى أنها تحرص على تقديم كل ما هو جديد في المزيكا للجمهور الذى دائما ما يمثل دعما كبيرا لها في مشوارها الغنائى.

وأشارت إلى أنها مبسوطة بتعاونها مع المنتج مصطفى السويفى وتعتبره مشوار نجاح بالنسبة لها منذ بداية تعاونهما بأغنية مخاصماك والتي حققت ملايين المشاهدات.

أغنية هي جت عليا غناء نوال ومن كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كوليبكس. وتقول كلمات الأغنية: "الجو ده محتاج دلع حبة ضحك من اللى اتمنع ده انا خلاص من كتر الوجع مبقتش احسه جى منين الجو ده محتاج دفا وحبة حُب من اللى اختفى قلبي خلاص م الهم اكتفى نفسي اتهنى واعيشلي يومين هى جت عليا نفسي اتبسط شويه مش كله جد جد لا بجد كده كتير عليا".

وطرحت مؤخرا المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية "مخصماك" أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإنتاج مصطفى السويفي، وظهرت نوال خلال الفيديو بإطلالة فتاة ترتدي جلابية فلاحي، نالت إعجاب الجمهور.

وطرحت المطربة نوال عبد الشافى، في موسم رمضان الماضى، أغنية خلصانة من تتر مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، وشاركها فى الغناء فريق المدفعجية، وهى من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب وتوزيع هانى يعقوب.

وحققت المطربة نوال عبد الشافى نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال أغانينها ومنها مخاصماك التي حققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وتخطت حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقما كبيرا منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها، كما طرحت عدة أغانى وحققت نجاحا أيضا ومنها ياخيبتو وأنت لأ وغيرها.