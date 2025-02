كريستين بيل مقدمة حفل sag: أصبح أكثر أهمية بعد حرائق لوس أنجلوس

كريستين بيل تعزز أهمية الترفيه

كريستين بيل مضيفة حفل توزيع جوائز SAG 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:26 مساءً - دمرت الحرائق التي بدأت في 7 يناير 2025، بمنطقة باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس، مجتمعات بأكملها، حيث حُرق أكثر من خمسين ألف فدان، ودُمّر أكثر من 18 ألف مبنى، ونُزح أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم، ناهيك عن الخسائر البشرية، ما ترتب عليه تأجيل العديد من المحافل الفنية، والجولات الغنائية، والمهرجانات المهمة، بل كان للقائمين علىSAG Awards، المقرر انعقاده 23 فبراير 2025، رأي آخر في إقامته بموعده، الأمر الذي وافقت عليه، مقدمة حفل الافتتاح.الممثلة الأمريكية44 عاماً، والتي تم اختيارها لتقديم هذا الحفل، كانت ترى في البداية أن تأجيل الحفل أمر لابد منه، ولكنها غيرت رأيها بعد ذلك، وذكرت السبب في حديث لها مع إحدى الصحف: "عندما علمت عن التأثير المالي الذي يمكن أن يحدث إذا تم إلغاء موسم الجوائز في كاليفورنيا أكثر من ذلك عدلت عن فكرتي، إذا قمت بإلغاء حفلات الجوائز، فإنك تعرض آلافاً من الأشخاص لخطر فقدان وظائفهم الذين يحتاجون إليها".وتابعت: "العاملون في الحفلات، والموسيقيون، ومصففو الشعر، وأخصائيو الماكياج، والسائقون، ومقدمو الطعام، والعاملون في مجال التكنولوجيا، جميعهم يعيشون طوال العام على هذا الموسم، فقد يضرب هذا الأمر الاقتصاد أيضاً".وأشارت بيل أن الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل أيضاً بأهمية الترفيه مثل جوائز SAG التي يمكن أن تُخفف على الناس وطأة ما مروا به: "الحفل يسمح للناس بقضاء ليلة مليئة بالمرح والنكات ورؤية جميع نجوم التلفزيون والأفلام الذين يحبونهم".

كانت جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروفة إعلامياً باسم ساغ SAG، تقام تقليدياً بدون مضيف حتى حصلت كريستين بيل على الوظيفة في النسخة الرابعة والعشرين في عام 2018؛ ثم استضافت ميغان مولالي الحدث في عام 2019، لتعود جوائز نقابة ممثلي الشاشة إلى شكلها بدون مضيف بعد ذلك.

وفي عام 2025، سيكون هناك مضيف للحدث، حيث وقع الاختيار على كريستين بيل- التي تشارك في بطولة الكوميديا الناجحة Nobody Wants This- للمرة الثانية لها.

وقد صرحت بيل في بيانٍ لها: "أنا سعيدة للغاية باستضافة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) مرة أخرى هذا العام. أشعر بالفخر لدعوتي مرة أخرى ولا أستطيع الانتظار لمشاركة الأمسية مع زملائي الممثلين، والقيام بما نجيده بشكل أفضل، والاحتفال بأنفسنا".

سيُقام حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG في نسخته الـ 31، يوم الأحد 23 فبراير الساعة 8 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، من Shrine Auditorium & Expo Hall، بينما سيتم الإعلان عن قائمة الترشيحات يوم 8 يناير.



تكريم جين فوندا في حفل SAG 2025

View this post on Instagram A post shared by SAG Awards® (@sagawards)

ومن المقرر أن تتسلم جين فوندا جائزة ساغ لإنجاز الحياة SAG Life Achievement Award في الحفل، والتي تعتبر أعلى تكريم من نقابة SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة)، وستكون الممثلة والناشطة الشهيرة هي الحائزة الستون على الجائزة.

قالت رئيسة SAG-AFTRA فران دريشر، عند الإعلان عن الجائزة: "جين فوندا رائدة وموهبة غير عادية؛ قوة ديناميكية شكلت مشهد الترفيه والدعوة والثقافة بشغف لا يتزعزع. نحن نكرم جين ليس فقط لتألقها الفني ولكن للإرث العميق من النشاط والتمكين الذي خلقته. لقد كان صدقها الشجاع مصدر إلهام لي وللعديد من الآخرين في صناعتنا".



