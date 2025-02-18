الغموض والإثارة يُسيطران على الإعلان الأول لمسلسل أهل الخطايا.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:26 مساءً - سيطرت حالة من الغموض والإثارة والتشويق، على الإعلان الأول من مسلسل "أهل الخطايا" بطولة الفنان جمال سليمان، والمقرر طرحه في موسم مسلسلات رمضان 2025. دماء ونيران في المشاهد الأولى احتوى إعلان مسلسل جمال سليمان الجديد "أهل الخطايا"، على العديد من المشاهد المثيرة التي تحتوي على دماء ونيران، وكلام غير مفهوم للحديث عن العهد وغيرها من الأشياء التي من شأنها زيادة جرعة التشويق والإثارة، خاصة في ظل أنه مستوحى من جرائم من رحم الواقع. رحلة لا تعرف الرحمة ونشرت قناة "النهار"، الإعلان الأول لمسلسل "أهل الخطايا"، وعلقت عليه: "حيث تتعارك الخطايا مع الحقائق، وتتكشف أخطر الجرائم، في رحلة لا تعرف الرحمة في (أهل الخطايا)، هل أنتم مستعدون للمواجهة؟ وفي عالمٍ تطاردنا فيه الخطايا ويلاحقنا ماضيها... ينطلق جمال سليمان لكشف أعمق الأسرار وأخطر الجرائم في (أهل الخطايا)، هل أنتم مستعدّون للمواجهة؟".



يمكنك قراءة.. أبرز ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2025 قصة مسلسل "أهل الخطايا" ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقية في قالب درامي خاص للمشاهد في رمضان 2025، حيث يتناول جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز، جمال سليمان ومؤلفو العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

أبطال مسلسل "أهل الخطايا" مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان، كلٌّ من سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من خريجي أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز. التعاون الثاني بين جمال سليمان ورؤوف عبد العزيز ويسجل هذا المسلسل، التعاون الثاني الذي يجمع الفنان جمال سليمان، والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما معاً مسلسل "الطاووس" في موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، فرح الزاهد، مها نصار، عابد عناني، دانا حمدان، نهال عنبر، جمال عبد الناصر، وعدد آخر من الفنانين.



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