أحمد رزق يروج لمسلسل "سيد الناس" لـ رمضان 2025 - بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - روّج الممثل المصري أحمد رزق لمسلسله الجديد "سيد الناس"، الذي يشارك في بطولته الممثل عمرو سعد، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ونشر رزق بوستر المسلسل عبر خاصية الحالة على حسابه، حيث يجسد العمل دراما اجتماعية تتمحور حول إحدى العائلات الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد مفاجأة غير متوقعة تقلب الأمور رأسًا على عقب.
يشارك في البطولة إلهام شاهين، عمرو سعد، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، ورنا رئيس، وهو من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.
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