مدحت صالح ينتهي من تسجيل أغنية تتر مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

ميرنا وليد - بيروت - أنهى الفنان المصري مدحت صالح تسجيل أغنية تتر مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وهي أغنية "عيل وغلط" وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد كنج، بطولة الممثل المصري محمد هنيدي، المقرر عرضه فى شهر رمضان 2025 .



تدور أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال" حول المحامي عبد الستار أبو كف (محمد هنيدس) الذس يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عاماً، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذي سيراه أو سيكتشفه وما الذي تغير طوال هذه السنوات.