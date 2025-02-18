ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الأميرة ضل حيطة" البوستر الترويجي للعمل، بطولة الممثلة المصرية ياسمين صبري، إستعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، وعابد عناني، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، و قد أثار بوستر المسلسل جدلًا، حيث عمدت ياسمين صبري إلى إخفاء وجهها، مرتدية فستانًا أسود مع طرحة، و مع خلفية حائط متصدع، ما دفع الجمهور للتساؤل حول ما إذا كان البوستر رسميًا أم مجرد تشويقي.

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تثير الجدل في بوستر مسلسل "الأميرة ضل حيطة" لـ رمضان 2025 - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.