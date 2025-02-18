شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يطلق بوابة دراما رمضان 2025 لأكبر تغطية لمسلسلات الموسم والان مع تفاصيل الخبر

أطلق ”الخليج 365” بوابة دراما رمضان 2025، يقدم من خلالها تغطية كاملة وشاملة لمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتظر عرضها فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث تقدم البوابة متابعة خاصة لأعمال الموسم من خلال نشر أبرز ما جاء فى الحلقات وتصريحات من النجوم وحوارات صحفية وتليفزيونية على مدار الشهر الكريم.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل 2025، توليفة مميزة ومتنوعة من المسلسلات ما بين الكوميدى والاجتماعى والشعبى والصعيدى والإثارة والتشويق، كما يستمر دفع الشركة بأعمال الـ15 حلقة التى تتيح فرص عمل أكبر للعاملين فى صناعة الدراما وكذلك القضاء على الملل والتطويل بطرح موضوعات بشكل مكثف وسريع.

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وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2025: وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدى، حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، فهد البطل بطولة أحمد العوضى، الغاوي بطولة أحمد مكى، الكابتن بطولة أكرم حسنى، إخواتي بطولة نيللى كريم وروبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجى، جودر 2 بطولة ياسر جلال.

وكذلك مسلسلات: قلبي ومفتاحه بطولة مى عز الدين وآسر ياسين، لام شمسية بطولة أمينة خليل، قهوة المحطة بطولة أحمد غزى وبيومى فؤاد وهالة صدقى، ظلم المصطبة بطولة إياد نصار وفتحى عبد الوهاب وريهام عبد الغفور، ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى ومحمود حميدة، النص بطولة أحمد امين، عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، عقبال عندكوا بطولة إيمى سمير غانم وحسن الرداد.

كما تعرض المتحدة على شاشتها في رمضان 2025 مسلسلات: حسبة عمري بطولة روجينا، أثينا بطولة ريهام حجاج، الأميرة – ظل حيطه بطولة ياسمين صبري، كامل العدد الجزء الثالث بطولة دينا الشربينى وشريف سلامة، والشرنقة بطولة أحمد داود وهو من أعمال منصة watch it الأصلية.

كما تضم بوابة دراما رمضان قسما خاصا عن فتاوى رمضان.. للمتابعة اضغط هنا

ولم تغفل بوابة دراما رمضان التريندات التى تنتشر فى رمضان إضافة إلى الخدمات الرمضانية العديدة.. لمتابعة اضغط هنا..