شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "رهنت الصبر" تتر نهاية مسلسل حكيم باشا بصوت خالد سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجربة فنية جديدة يخوضها الملحن خالد سلطان في موسم دراما رمضان 2025، حيث يُقدم أغنية تتر نهاية مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان، وذلك للمرة الأولى له، فيما تحمل الأغنية اسم "رهنت الصبر".

أغنية "رهنت الصبر" غناء وألحان خالد سلطان، وكلمات هبة علي، وتوزيع نوار البحيري، حيث تم الانتهاء من تسجيلها قبل أيام.

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ويأتي هذا التعاون بين مصطفى شعبان والملحن خالد سلطان، للعام الثاني على التوالي، بعدما سبق وشارك بتلحين أغنية تتر مسلسل "المعلم" للمطرب عبد الباسط حمودة، في رمضان 2024، فضلاً عن 4 رباعيات داخل المسلسل نفسه، وكانت من كلمات فضل الراوي، وتوزيع طه الحكيم.

يذكر أن الفنان طارق الشيخ، قد انتهى من تسجيل أغنية تتر بداية مسلسل حكيم باشا، قبل أسابيع، وهي من ألحان خالد سلطان، وكلمات عماد عبيد، وتوزيع نوار البحيري.

وكان المخرج أحمد خالد أمين، قد أعلن قبل أيام، عن انتهاء تصوير مسلسل "حكيم باشا" بشكلٍ كامل، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "الحمد لله فركش تصوير حكيم باشا.. استنونا في رمضان.. شكراً لكل الكاست العظيم أمام وخلف الكاميرا".

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، ودينا فؤاد، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.