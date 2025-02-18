شكرا لقرائتكم خبر عن قناة on تعلن عرض مسلسل الأميرة - ظل حيطه على شاشتها فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون عن عرض مسلسل الأميرة ظل - حيطه للنجمة ياسمين صبري على شاشتها في شهر رمضان المقبل 2025، حيث يتواصل المسلسل على قدم وساق للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات قبل انطلاق العرض.

مسلسل "الأميرة - ظل حيطه" مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.