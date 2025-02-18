شكرا لقرائتكم خبر عن قناة on تعلن عرض مسلسل الأميرة - ظل حيطه على شاشتها فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون عن عرض مسلسل الأميرة ظل - حيطه للنجمة ياسمين صبري على شاشتها في شهر رمضان المقبل 2025، حيث يتواصل المسلسل على قدم وساق للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات قبل انطلاق العرض.
وقدمت ياسمين صبري فى شهر رمضان الماضى مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.
وفى سياق آخر انتهت ياسمين صبرى من تصوير جزء كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم الأرض السوداء الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز من إخراج بيتر ميمي ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجياً حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.
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