رحمة أحمد مصففة شعر وشخصية كوميدية جديدة برمضان 2025

رحمة أحمد مستمرة في الكوميدياوتستمر رحمة أحمد في تقديم الكوميديا خلال المسلسلين، وتظهر فيهما بشخصيتين مختلفتين تماماً عن بعضهما، حيث تجسد في "الكابتن" دور عفريتة، حيث كانت رحمة ضمن ركاب الطائرة التي تعرضت للسقوط تحت قيادة كابتن حسام والي الذي يؤدي دوره الفنان أكرم حسني، ولقيت مصرعها مع كل الركاب المتواجدين في الطائرة؛ لتظهر إلى حسام في صورة عفريته تطارده وسط العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.
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مسلسل "الكابتن" مكوّن من 15 حلقة، ويأتي من تأليف عمرو الدالي وقصة أيمن الشايب وإخراج معتز التوني، ويُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي.
قصة رحمة أحمد مع هدى المفتي في "80 باكو"وفي مسلسل "80 باكو" تجسد رحمة أحمد شخصية فتاة بسيطة تعمل مصففة شعر في كوافير "لولا" العتيق بأحد المناطق الشعبية، ويعد مقصد النجمات والمشاهير، وتتعرف إلى بوسي التي تلعب دورها هدى المفتي، وتعمل هي الأخرى في الكوافير، ونرى كيف ستساعد رحمة هدى في توفير 80 ألف جنيه من أجل إتمام زواجها مع مواجهتهما مواقف ومفارقات كوميدية.
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A post shared by Rahma Ahmed Farag (@rahma.ahmmed.farag)
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مسلسل "80 باكو" ينتمي لنوعية أعمال الـ15، ويأتي من بطولة هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، ودنيا سامي، والعمل من إخراج كوثر يونس، ومن تأليف غادة عبد العال، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول مصففة الشعر الموهوبة بوسي التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها لتخوض رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات.يذكر أن رحمة أحمد خلال الفترة الماضية شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، أبرزها فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" مع محمد هنيدي، وفيلم "ابن الحاج أحمد" مع شيكو وسيد رجب، وفي المسرح شاركت رحمة أحمد في مسرحيات "الوش التاني" مع منى زكي وأحمد رزق، و"ميمو" مع أحمد حلمي وهنا الزاهد، و"على وضع الطيران" مع شيكو وهشام ماجد، وعرضت المسرحيات في موسم الرياض الترفيهي.
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