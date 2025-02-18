رحمة أحمد مصففة شعر وشخصية كوميدية جديدة برمضان 2025

رحمة أحمد مستمرة في الكوميديا

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قصة رحمة أحمد مع هدى المفتي في "80 باكو"

View this post on Instagram A post shared by Rahma Ahmed Farag (@rahma.ahmmed.farag)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:59 مساءً - تخوض الفنانةمنافساتبمسلسلين جديدين؛ هما "" معو"" مع، لتسجل تواجدها الأول في الدراما التلفزيونية بعيداً عن مسلسل ""، وشخصية "مربوحة" التي جسدتها في الثلاثة المواسم الأخيرة، واقتصرت مشاركتها في الدراما على هذا العمل منذ ظهورها على الساحة الفنية.وتستمر رحمة أحمد في تقديم الكوميديا خلال المسلسلين، وتظهر فيهما بشخصيتين مختلفتين تماماً عن بعضهما، حيث تجسد في "" دور عفريتة، حيث كانت رحمة ضمن ركاب الطائرة التي تعرضت للسقوط تحت قيادة كابتن حسام والي الذي يؤدي دوره الفنان أكرم حسني، ولقيت مصرعها مع كل الركاب المتواجدين في الطائرة؛ لتظهر إلى حسام في صورة عفريته تطارده وسط العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.يمكنك قراءة.. أبرز ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2025مسلسل "" مكوّن من 15 حلقة، ويأتي من تأليف عمرو الدالي وقصة أيمن الشايب وإخراج معتز التوني، ويُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي.وفي مسلسل "" تجسدشخصية فتاة بسيطة تعمل مصففة شعر في كوافير "لولا" العتيق بأحد المناطق الشعبية، ويعد مقصد النجمات والمشاهير، وتتعرف إلى بوسي التي تلعب دورها هدى المفتي، وتعمل هي الأخرى في الكوافير، ونرى كيف ستساعد رحمة هدى في توفير 80 ألف جنيه من أجل إتمام زواجها مع مواجهتهما مواقف ومفارقات كوميدية.تابعي المزيد.. خمسة مخرجين لأول مرة في منافسات دراما رمضان 2025

مسلسل "80 باكو" ينتمي لنوعية أعمال الـ15، ويأتي من بطولة هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، ودنيا سامي، والعمل من إخراج كوثر يونس، ومن تأليف غادة عبد العال، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول مصففة الشعر الموهوبة بوسي التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها لتخوض رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات.يذكر أن رحمة أحمد خلال الفترة الماضية شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، أبرزها فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" مع محمد هنيدي، وفيلم "ابن الحاج أحمد" مع شيكو وسيد رجب، وفي المسرح شاركت رحمة أحمد في مسرحيات "الوش التاني" مع منى زكي وأحمد رزق، و"ميمو" مع أحمد حلمي وهنا الزاهد، و"على وضع الطيران" مع شيكو وهشام ماجد، وعرضت المسرحيات في موسم الرياض الترفيهي.



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