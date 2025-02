ميغان ماركل تغير اسم علامتها التجارية لهذا الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:59 مساءً - بعد أقل من عام من إعلان ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن علامتها التجارية American Riviera Orchard، قررت أن تُغير اسمها، والاسم الجديد الذي أطلقته على العلامة هو؛ "As Ever"، وذلك قبل أيام قليلة من بداية عرض السلسلة الجديدة الخاصة بها على منصة "نتفلكس".

ميغان ماركل تبدأ فصلاً جديداً في حياتها

أعلنت ميغان ماركل الاسم الجديد للعلامة التجارية، منذ ساعات قليلة، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكانت ترتدي قميصاً أبيض، وتجلس في حديقة منزلها. وإلى جانب هذا الإعلان، كشفت ميغان أيضاً عن موقع إلكتروني جديد لـ As Ever، يضم صورة جديدة لابنتها الأميرة ليليبيت، البالغة من العمر 3 سنوات.

وقالت دوقة ساسكس خلال الفيديو: "أنا مصدومة لأننا نجحنا في إبقاء هذا سراً لفترة طويلة. في غضون أسبوعين، سيعرض برنامجي وأنا متحمسة جداً له، وكذلك عملي بدأ في الازدهار. في العام الماضي، فكرت في اسم"أمريكان ريفييرا" وكان بالنسبة لي رائعاً، إنه الحي الذي أعيش فيه، لكنه يقتصر على الأشياء التي تم تصنيعها وزراعتها للتو في هذه المنطقة لذلك قررت أغيره".

وتابعت: "أقدم لكم As Ever – العلامة التجارية التي أنشأتها وصببت قلبي فيها. إذا كنت تتابعني منذ أيام إنشاء مدونتي The Tig في 2014، فأنت تعلم أنني كنت دائماً أحب الطبخ والحرف اليدوية والبستنة، وهذا ما سأعود إليه الآن لأنني لم أتمكن فعله خلال الفترة الماضية".

ووصفت ميغان الأمر أنه "لغة الحب الخاصة بها"، وأضافت: "هذا الفصل الجديد هو امتداد لما كان دائماً لغة حبي، حيث نسج بشكل جميل كل ما أعتز به؛ الطعام، والبستنة، والترفيه، وإيجاد الفرح في الحياة اليومية. سأستمر في مشاركة الحكايات من وراء الكواليس معكم هنا".

الاسم الأول للعلامة التجارية

اسم العلامة التجارية مُتعلق بمدينة سانتا باربرا في كاليفورنيا، حيث تعيش ميغان وهاري، 39 عاماً، مع طفليهما، الأمير آرتشي، 4 أعوام، والأميرة ليليبيت، عامان، ويُطلق على ساحل كاليفورنيا اسم «American Riviera-الريفييرا الأمريكية»، بينما اسم الحي الذي تعيش فيه العائلة «montecito-مونتيسيتو» مدرج أسفل شعار أمريكان ريفييرا أوركارد.

بالإضافة إلى المربى وغيرها من الأطعمة الصالحة للأكل التي تبيعها ميغان، تسعى دوقة ساسكس للحصول على حقوق حصرية لبيع منتجات التجميل والديكور المنزلي وأدوات المطبخ الصغيرة والتوابل ومعدات اليوغا ومعدات البستنة وأكسسوارات الحيوانات الأليفة والمزيد تحت اسم American Riviera Orchard.

وقال مصدر لمجلة PEOPLE في وقتٍ سابق إن مشروع ميغان ماركل والذي يدعمه زوجها الأمير هاري معنوياً "سيعكس كل ما تحبه الأسرة والطبخ والترفيه والديكور المنزلي".

وأضاف المصدر: "تجد ميغان أن اسم American Riviera Orchard مثالي. فهو يبدو حقيقياً بالنسبة لها، ولا يمكنها الانتظار حتى يتم إطلاق الموقع الإلكتروني، أنها متحمسة جداً، وهذا شيء كانت ترغب في القيام به منذ فترة، ومتحمسة لمشاركة الأشياء التي تحبها مع جمهورها".



