هنا الزاهد: "لو قررت إرتداء الحجاب سأعتزل التمثيل نهائيًا"

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية هنا الزاهد متابعيها بالإعلان عن رغبتها في إرتداء الحجاب خلال فترة دراستها في الثانوية العامة، إلا أن هذه الرغبة قوبلت برفض من والدتها السيدة شيرين المنزلاوي، أوضحت هنا أنها وشقيقتها فرح كانتا تفكران في ارتداء الحجاب في تلك الفترة، لكن تم نقاش الموضوع مع والدتهما.

كما أضافت أنها تشعر بأنها ستفعل ذلك في يوم من الأيام. وأكدت هنا أن ارتداء الحجاب سيعني تركها مهنة التمثيل نهائيًا، كما ستبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهدة بتجربة الممثلة المعتزلة حنان ترك.

و كانت تلك التصريحات في حديثها ببرنامج "Mirror" مع خالد فرج.