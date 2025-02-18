ميرنا وليد - بيروت - روجت الشركة المنتجة لبرنامج "مدفع رمضان" الذي سيقدمه الفنانة محمد رمضان في شهر رمضان 2025، حيث ظهر رمضان في الإعلان وهو يقف أمام الميكروفونات ويغني "رمضان في رمضان"، وكان آخر مسلسلات رمضان "جعفر العمدة"، الذي عرض في رمضان 2023 و حقق نجاحًا كبيرًا، المسلسل من بطولة محمد رمضان و زينة وإيمان العاصي ومنة فضالي، ومن تأليف و إخراج محمد سامي.
كما يتابع محمد رمضان تصوير أحدث أفلامه "أسد"، الذي ينتمي للأعمال التاريخية، و تدور أحداثه في عام 1280 خلال عصر المماليك.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح البرومو الترويجي لبرنامج "مدفع رمضان" - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.