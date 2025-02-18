طرح البرومو الترويجي لبرنامج "مدفع رمضان" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - روجت الشركة المنتجة لبرنامج "مدفع رمضان" الذي سيقدمه الفنانة محمد رمضان في شهر رمضان 2025، حيث ظهر رمضان في الإعلان وهو يقف أمام الميكروفونات ويغني "رمضان في رمضان"، وكان آخر مسلسلات رمضان "جعفر العمدة"، الذي عرض في رمضان 2023 و حقق نجاحًا كبيرًا، المسلسل من بطولة محمد رمضان و زينة وإيمان العاصي ومنة فضالي، ومن تأليف و إخراج محمد سامي.



كما يتابع محمد رمضان تصوير أحدث أفلامه "أسد"، الذي ينتمي للأعمال التاريخية، و تدور أحداثه في عام 1280 خلال عصر المماليك.