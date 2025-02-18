أحمد سعد يطرح أغنية "جدع" تتر مسلسل "سيد الناس" في رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أحمد سعد أغنيته الجديدة "جدع" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتي ستكون تتر مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في رمضان 2025، الأغنية من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر الحاج، وتوزيع أشرف البرنس، وتُعبّر عن القيم النبيلة والشجاعة، حيث يصف فيها البطل بصفات الرجل الجدع صاحب المبادئ الثابتة في مواجهة التحديات.
مسلسل "سيد الناس" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، وبشرى، وغيرهم. سيتم عرضه عبر قناة MBC مصر ومنصة "شاهد" خلال رمضان المقبل.
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