أيتن عامر تكـ شف عن وجبة رمضان المفضلة وتفاصيل إفطارها مع الممثلين

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية أيتن عامر ، رداً على سؤال افتراضي حول الوجبة التي يمكن أن تتناولها طوال شهر رمضان قائلة:

​​​​​"رز بالشعرية، وأيضًا ابني يحبها".

وعندما طُرح عليها سؤال عن الشخص الذي ترغب في دعوته للإفطار في أول يوم رمضان، قالت: "أود دعوة محمود الليثي، أحمد السقا، ومصطفى شعبان، وسأعد لهم طبق بط لأنهم يحبونه، لكن وفاء هي التي ستقوم بإعداده، بالإضافة إلى رز معمر وملوخية"، وتشارك أيتن عامر في مسلسل "الحلانجي" الذي سيعرض في رمضان 2025، من بطولة محمد رجب، محمود قابيل، عبير صبري، محمد لطفي، أحمد وفيق، وغيرهم، من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

وكانت تلك التصريحات على هامش حفل انطلاق الدورة البرامجية الرمضانية لتليفزيون أبو ظبي.