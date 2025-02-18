عائلة عمرو سعد في مسلسل سيد الناس.. رمضان 2025

عائلة عمرو سعد في "سيد الناس"

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قصة مسلسل "سيد الناس"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:20 مساءً - يدخل مسلسل "" للفنانمنافساتكواحد من أبرز الأعمال المنتظر عرضها هذا العام، بسبب العديد من العوامل أبرزها مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين البارزين، وكذلك الاعتماد على التيمة الشعبية المليئة بالصراعات التي يفضلها الجمهور، إضافة إلى وجود المخرجالذي يعد من أبرز المخرجين على الساحة الفنية.ويعتمد المخرج محمد سامي دائماً في أعماله الدرامية على وجود عائلة كبيرة بين أفرادها صراعات كبيرة خاصة على الميراث وهذا ما يقدمه في ""، حيث تتمحور الأحداث حول عائلة الجارحي أبو العباس () وتتكون العائلة من الوالد الجارحي ويجسد دوره خالد الصاوي، فيما تلعب الفنانةدور والدته وتدعى سناء.يمكنكِ قراءة.. مؤلفون ومخرجون يشاركون بأكثر من مسلسل في رمضان 2025الفنانةأيضاً هي من أفراد عائلة الجارحي، حيث تقدم دور الزوجة الثانية للفنان خالد الصاوي وتعيش في منزل العائلة، بينما تجسد الفنانة ريم مصطفى شخصية آمنة زوجة عمرو سعد ولديهما ابن يؤدى دوره الفنان الشاب يوسف رأفت، أما أخوة عمرو سعد فهم أحمد رزق في دور عفيفي أبو العباس، وأحمد فهمي بشخصية مجدي أبو العباس، ورنا رئيس في دور عليّة أبو العباس." يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.اقرئي أيضاً.. إليكم أبرز نجوم أغاني تترات المسلسلات المصرية برمضان 2025مسلسل "" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لمحمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.يذكر أنيعود لمنافسات درارما رمضان 2025 بعدما غاب العام الماضي، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "الأجهر"، والذي تم عرضه عام 2023، وشارك في بطولة العمل: درة، سيد رجب، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، نور النبوي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، أنوشكا، محمود قابيل، مصطفى أبو سريع، ندى بهجت، ومن إخراج ياسر سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».