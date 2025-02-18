بعد تأجيله لمدة عام.. رانيا يوسف تشارك بمسلسل جريمة منتصف الليل في رمضان 2025

شخصية رانيا يوسف بمسلسل "جريمة منتصف الليل"

قصة المسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:20 مساءً - شهد مسلسل "" بطولة الفنانة، انفراجة كبيرة، خلال الأيام الماضية، حيث نجحت الشركة المنتجة في تسويقه بعد تأجيله لأكثر من عام كامل، ومن المُقرر عرضه ضمن خريطة المسلسلات المصرية في رمضان 2025.وكشفت قناة "المحور" عن البرومو الدعائي الأول لمسلسل "جريمة منتصف الليل"، حيث تُجسد رانيا يوسف خلال الأحداث شخصية فنانة استعراضية، تدخل في صراعات عديدة، تُسفر في النهاية عن قتل ابنتها بعد منتصف الليل، ليحاول رجال الشرطة الوصول إلى الجناة، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

أبطال مسلسل "جريمة منتصف الليل"

المسلسل مكون من 15 حلقة فقط، وهو بطولة: رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، عفاف شعيب، محمد سليمان، إلهام عبد البديع، ملك قورة، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، كريم عبد الغني، كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلّ من: ليلى سلمان، علي السبع، نوف عبد الله وآخرين، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.



المسلسل يثير الجدل... ما علاقة ليلى غفران؟

رانيا يوسف تُشارك في "نص الشعب اسمه محمد"

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وكان المسلسل أثار جدلاً واسعاً خلال العام الماضي، بعدما زعمت الفنانة، عبر بيانٍ صحفي، أنها تُعيد من خلال مسلسل "جريمة منتصف الليل"، فتح قضية مقتل ابنة المطربة ليلى غفران الشهيرة، وبدورها، قالت ليلى غفران، في تصريحات لـ"الخليج 365" آنذاك، إنها ترفض تناول واقعة مقتل ابنتها في أعمالٍ فنية سواء على مستوى السينما أو التلفزيون؛ إذ إنها تُحذر من الإقدام على تلك الخطوة، ولن توافق على تقديم عمل قد يحمل جزءاً ولو صغيراً به تشويه للفقيدة".أما بخصوص مسلسل "جريمة منتصف الليل"، فأكدت ليلى غفران، أنها لن تحسم قرارها في الوقت الراهن تجاه صُناع العمل، لمجرد صدور بيان صحفي يزعم أن العمل يُعيد فتح مقتل ابنتها من جديد، متابعة أن "الأمر قد يكون مجرد فرقعة إعلامية وتسويق للمسلسل فقط لا غير"، لافتة إلى أنها لن تتخذ أي إجراء قانوني في الوقت الراهن، لحين عرض المسلسل أو الاطلاع على المعالجة الدرامية، لاسيما وأن "قصة العمل تُشير إلى وقوع جريمة قتل طالبتين، وهذا أمر وارد في أي عمل فني".يمكنك قراءة.. أبرز ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2025في سياق آخر، تنافس الفنانةبمسلسل آخر، وهو "نص الشعب اسمه محمد"، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، وبطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو عبارة عن أحداث اجتماعية مُشوقة تواجه "محمد" عندما يقع في حب زميلته في العمل، فهل يستطيع أن يتزوجها، أم يقع في شر أعماله، وتُحاصره المشاكل من كل مكان؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».