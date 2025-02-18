أول توضيح من باسم سمرة عن إصابة يده في تصوير العتاولة 2.. رمضان 2025

تفاصيل إصابة باسم سمرةوكتب باسم سمرة على صفحته بموقع الـ"فيسبوك" توضيحاً حول الإصابة التي تعرض لها في يده قائلًا: "الحمد لله على قضاء الله وقدره، إصابة بسيطة أثناء تصوير مسلسل "العتاولة"، جرح في إيدي تسبب في 10 غرز، ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان، الحمد لله بخير وجت بسيطة، شكراً لكل حد سأل واطمن عليا".
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وكان الفنان باسم سمرة قد تحدث عن شخصية "عيسى الوزان" الذي يقدمها في مسلسل "العتاولة" المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2025 وقال:"الوصول لشخصية مميزة تحظى بقبول كبير لدى المُشاهدين مثل "عيسى الوزان"، يعود لعوامل مُختلفة منها اجتهاده الشخصي ورؤية المُخرج والفريق الفني عموماً ودعم شركة الإنتاج.
وعن تأثير الدراما في تغيير الأفكار والقوانين، قال: "إن ذلك حدث كثيراً في الماضي، وجزء من دور الدراما أن تُناقش الأفكار المُختلفة وتنسج من الواقع قصصاً مُتنوعة، وفي كثير من الأحيان يكون الواقع أكثر قسوة مما يُقدم على الشاشة"، موضحًا أن "أحد مزايا المُسلسل أنه منح فرص كبيرة لمواهب شابة وأتاح لها مساحات ووضعها في أول طريق النجومية".
عبارة "يلا بينا" مستمرة في "العتاولة 2"وحول كلمة "يلا بينا" التي لازمته في الموسم الأول وكانت من سمات الشخصية وحققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً، أشار باسم سمرة إلى أن هذه العبارة نتاج أفكار مُشتركة بينه والمُخرج، وأكد أنها مُستمرة بصورة مُختلفة في الموسم الثاني.
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"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.وفي سياق آخر ينتظر باسم سمرة عرض فيلم "سيكو سيكو" في موسم أفلام عيد الفطر 2025، ويشارك باسم في بطولة الفيلم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.
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