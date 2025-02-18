أول توضيح من باسم سمرة عن إصابة يده في تصوير العتاولة 2.. رمضان 2025

تفاصيل إصابة باسم سمرة

عبارة "يلا بينا" مستمرة في "العتاولة 2"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:20 مساءً - أثار الفنانقلق جمهوره بعد ظهوره في عزاء شقيق المنتجينأمس الاثنين، بإصابة في يده مما جعل الجمهور يسأل عن سبب وطبيعة الإصابة، وذلك جعل سمرة يوضح طبيعة هذه الإصابة ويطمئن جمهوره، من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكتب باسم سمرة على صفحته بموقع الـ"فيسبوك" توضيحاً حول الإصابة التي تعرض لها في يده قائلًا: "الحمد لله على قضاء الله وقدره، إصابة بسيطة أثناء تصوير مسلسل "، جرح في إيدي تسبب في 10 غرز، ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان، الحمد لله بخير وجت بسيطة، شكراً لكل حد سأل واطمن عليا".يمكنكِ قراءة.. خمسة مخرجين لأول مرة في منافسات دراما رمضان 2025وكان الفنانقد تحدث عن شخصية "عيسى الوزان" الذي يقدمها في مسلسل "العتاولة" المنتظر عرضه فيوقال:"الوصول لشخصية مميزة تحظى بقبول كبير لدى المُشاهدين مثل "عيسى الوزان"، يعود لعوامل مُختلفة منها اجتهاده الشخصي ورؤية المُخرج والفريق الفني عموماً ودعم شركة الإنتاج.وعن تأثير الدراما في تغيير الأفكار والقوانين، قال: "إن ذلك حدث كثيراً في الماضي، وجزء من دور الدراما أن تُناقش الأفكار المُختلفة وتنسج من الواقع قصصاً مُتنوعة، وفي كثير من الأحيان يكون الواقع أكثر قسوة مما يُقدم على الشاشة"، موضحًا أن "أحد مزايا المُسلسل أنه منح فرص كبيرة لمواهب شابة وأتاح لها مساحات ووضعها في أول طريق النجومية".وحول كلمة "يلا بينا" التي لازمته في الموسم الأول وكانت من سمات الشخصية وحققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً، أشارإلى أن هذه العبارة نتاج أفكار مُشتركة بينه والمُخرج، وأكد أنها مُستمرة بصورة مُختلفة في الموسم الثاني.

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"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.وفي سياق آخر ينتظر باسم سمرة عرض فيلم "سيكو سيكو" في موسم أفلام عيد الفطر 2025، ويشارك باسم في بطولة الفيلم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.



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