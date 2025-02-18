أبرز ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2025

جومانا مراد ضيفة "العتاولة 2"

4 ضيوف شرف بمسلسل "إخواتي"

View this post on Instagram A post shared by MediaHub - سعدي جوهر (@mediahub)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:20 مساءً - قرر عدد من صناع الدراما في، الاستعانة بالعديد من النجوم للظهور كضيوف شرف خلال مسلسلاتهم المقرر عرضها في، خاصة التي تعتمد أحداثها على ظهور شخصيات في مشاهد قليلة ولكنها مؤثرة في الأحداث، وفي الوقت ذاته إعطاء ثقل للعمل بمشاركة نجم له اسم وجماهيرية في مشهد أو اثنين بالعمل.ويشارك العديد من النجوم كضيوف شرف في مسلسلات رمضان 2025، فبعضهم يعوض غيابه عن منافسات الموسم، والبعض الآخر يتواجد في أعمال أخرى، ومن أبرز النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف في رمضان هذا العام، جومانا مراد في مسلسل "" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وفيفي عبده وباسم سمرة، وفي الوقت ذاته تتواجد جومانا في منافسات رمضان لهذا العام بمسلسل "".ويظهر 4 فنانين ضيوف شرف دفعة واحدة خلال أحداث مسلسل ""، بطولةوروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهم محمد ممدوح، شيرين رضا، أحمد حاتم، ثراء جبيل، فيما يظهر الفنان صدقي صخر كضيف شرف خلال مسلسل "" بطولة، وفي الوقت نفسه يشارك فيبمسلسل "" مع أحمد أمين.

يمكنكِ قراءة... أبرز القضايا والموضوعات التي تناقشها مسلسلات رمضان 2025وتشهد حلقات مسلسل "أشغال شقة جداً" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال؛ ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظراً لطبيعة أحداث العمل، أبرزهم: ناهد السباعي، نسرين أمين، آية سماحة ودنيا ماهر، فيما يظهر الفنان لطفي لبيب كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد وأحمد رزق وإلهام شاهين وأحمد زاهر وريم مصطفى.

5 نجوم يظهرون كضيوف شرف في حلقات "إش إش"

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مسلسل "" بطولة الفنانةمن الأعمال التي يظهر فيها عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن "توتا" الذي يشارك أيضاً في مسلسل آخر كضيف شرف، وهو "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، بينما يظهر الفنان مراد مكرم ضيف شرف في مسلسل "" بطولة أحمد أمين.

يمكنك قراءة أيضاً.. بروموهات استثنائية للأعمال الدرامية الرمضانية: أسئلة محيرة تبحث عن إجاباتالفنانة مي كساب انضمت لقائمة ضيوف شرف مسلسلات رمضان هذا العام بظهورها خلال أحداث مسلسل "المداح – أسطورة العهد"، بطولة حمادة هلال، واكتفت مي بهذا الظهور خلال الموسم بعد تأجيل مسلسلها "نون النسوة" الذي كانت تستعد لبطولته، فيما تشارك الفنانة وفاء عامر كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي بجانب مشاركتها في أكثر من عمل خلال شهر رمضان هذا العام.



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