تحويل فيلم براءة ريا وسكينة إلى مسلسل تلفزيوني وعرضه في رمضان 2025

مسلسل من 15 حلقة

فريق عمل مسلسل "بنات همام"

قصة المسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:20 مساءً - شهد المشروع السينمائي، انفراجة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد مرور أكثر من 4 سنوات من التحضير والتصوير؛ إذ توقف العمل أكثر من مرة لأسباب إنتاجية.وعلمت "الخليج 365" أن الشركة المنتجة قررت تحويل فيلم "براءة ريا وسكينة" إلى مسلسل تلفزيوني مكون من 15 حلقة فقط، وطرحه ضمن خريطة المسلسلات المصرية في رمضان 2025، فيما تقرر تغيير اسمه إلى "بنات همام"، وسيُعرض عبر قناة "المحور" الفضائية ضمن خريطتها الدرامية في رمضان؛ إذ جرى إطلاق البروموهات قبل ساعات.المسلسل بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، منة فضالي، أحمد منير، والراحل أشرف مصيلحي، محسن منصور ، ياسر علي ماهر، لطفي لبيب، عايدة غنيم، شريف باهر، شمس، حسن عبد الفتاح، أشرف طلبة، والعمل قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج السوري عبد القادر الأطرش.ويتناول المسلسل قضية "ريا وسكينة" الحقيقية عن شاب وفتاة يعملان في مجال الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلا لشخص في الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة، حيث يكشف العمل دور المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لريا وسكينة، حيث إنهما كانتا تستدرجان الجنود الأجانب وتقومان بقتلهم ودفنهم، على عكس المعروف من قتل النساء لسرقة ذهبهن.

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نشاط فني لـ وفاء عامر في رمضان 2025

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مسلسل إذاعي لـ حورية فرغلي

يذكر أنّ، تعيش حالة من النشاط الفني في موسم مسلسلات رمضان 2025، حيث تُشارك بأكثر من عمل في وقتٍ واحد، الأول هو "الأميرة – ضل حيطة" من 15 حلقة مع ياسمين صبري، والثاني "جودر 2" مع ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، وكذلك تظهر كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "فهد البطل" مع أحمد العوضي.وتتواجد وسط حبكة ولون درامي مختلف في المسلسل البحريني "عابر سبيل" الذي سوف يجمعها بكوكبة من نجوم الخليج على رأسهم النجم السعودي القدير عبد المحسن النمر، الفنان عبد الله بوشهري، سعود بوشهري، الفنانة ليلى عبد الله وآخرون، والعمل من تأليف علي شمس وإخراج حسين الحليبي.وكشفتعن ملامح الشخصية التي سوف تتقمصها خلال مسلسل "عابر سبيل" من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت من خلاله في كواليس المسلسل برفقة أحد النجوم الشباب المشاركين معها في العمل وهو الفنان حسن عبدال، حيث أوضحت أنها تُجسد دور والدته وهي شخصية قوية ومسيطرة، وأعربت "وفاء" في الفيديو عن محبتها له، حيث قامت بتقبيل رأسه.أما حورية فرغلي، فتُشارك في، من خلال مسلسل إذاعي، يحمل اسم، ومن المُقرر إذاعته عبر محطة "راديو مصر"، حيث تواصل تسجيله في الوقت الحالي.ويُشارك في بطولة "سندريلا كيوت" بجانب حورية فرغلي، كلّ من عمر خورشيد، داليا ماهر، وائل فهمي، هالة العطار، حسام حسني، ياسمين سامي، والعمل قصة نرمين محمد طلعت، تأليف وإخراج عمرو عبده دياب، ومكوّن من 30 حلقة، حيث تُجسد حورية خلال الأحداث شخصية "صحفية"، وتواجه العديد من المواقف.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».