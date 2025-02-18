مصطفى شعبان يختار خالد سلطان لغناء تتر نهاية مسلسل حكيم باشا.. إليكم التفاصيل

صنّاع أغنية تتر النهاية

طارق الشيخ يقدم تتر البداية

مصطفى شعبان ينتهي من تصوير "حكيم باشا"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:20 مساءً - يخوض الملحن، تجربة فنية جديدة، خلال، حيث يُشارك بالغناء في مسلسلبطولة الفنان، وذلك بعد نجاحات كثيرة حققها في عالم التلحين.وعلمت "الخليج 365" أنّ اختيار الملحن خالد سلطان، قد وقع من قبل الفنان مصطفى شعبان، وكذلك الشركة المنتجة، لغناء تتر نهاية مسلسل "حكيم باشا"، حيث تحمل اسم "رهنت الصبر"، والتي جرى الانتهاء من تسجيلها قبل أيام، وهي من كلمات هبة علي، وغناء وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري.يذكر أن أغنية تتر بداية مسلسل "حكيم باشا" تحمل توقيع الملحن خالد سلطان، وهي من غناء طارق الشيخ، وكلمات عماد عبيد، وتوزيع نوار البحيري، حيث انتهى من تسجيلها قبل أسابيع قليلة، وتسليمها للشركة المنتجة.مسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان، هو أحدث المسلسلات التي انتهى تصويرها مطلع الأسبوع الجاري، حيث تُعد هذه المرة هي الأولى له منذ سنوات طويلة، خاصةً وأنه اعتاد على مواصلة تصوير أعماله حتى مرور أول أسبوعين من الشهر الكريم، ليكون العرض التلفزيوني متزامناً مع التصوير.ويُقدمالدراما الصعيدية للمرة الأولى، حيث يجسد دور حكيم الذي يصبح كبير عائلة الباشا، ويتولى تجارة الآثار التي تعمل فيها العائلة، ولكن مع مرور الحلقات الأولى يدخل في صراعات كبيرة مع تجار الآثار، وكذلك مع أبناء أعمامه بسبب سيطرته على التجارة.

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فريق عمل المسلسل

مسلسل "حكيم باشا" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».