"مسلسل البطل" يطرح تساؤلات حول مفهوم البطولة بين التضحية والنفوذ

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الدراما الاجتماعية التشويقية السورية "البطل" سؤالًا محوريًا حول مفهوم البطولة: هل تكون في التضحية من أجل الآخرين أم في حماية الذات والمصالح الشخصية؟ العمل، المأخوذ عن مسرحية "زيارة الملكة" للكاتب الراحل ممدوح عدوان، من كتابة الليث حجو ورامي كوسا، وسيناريو وحوار رامي كوسا، يروي قصة مدرس خمسيني ضحى بحياته لإنقاذ مراهق تعرض للنيران، ليصاب بشلل نصفي ويصبح بطلًا في عيون أهل قريته.

لكن مع مرور الوقت، يتراجع مكانه لصالح ميكانيكي دراجات هوائية استغل الظروف وأصبح صاحب نفوذ، ليعيش العمل صراعًا بين القيم الأخلاقية والنفوذ.

يضم المسلسل مجموعة من الممثلين منهم بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، وهيما إسماعيل، ونانسي خوري، حيث يتناول مفاهيم البطولة بتفاصيل حياتية معقدة، ما يرفع من أهمية العمل في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية.