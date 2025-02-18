ميرنا وليد - بيروت - يحب الكثير من محبي السينما الافلام ذات الطابع المرعب، و من بين هذه الأفلام الذي عرف في تاريخ السينما كان فيلم "The Exorcist" الذي كان مخيفًا جدًا في عام 1973 لدرجة أنه جعل العديد من رواد السينما يغمى عليهم ويتقيأون ويبكون.
كان الأمر مرعبًا للغاية حتى أن الناقد السينمائي الشهير روجر إيبرت قال: "لست متأكدًا بالضبط من الأسباب التي تجعل الناس يشاهدون هذا الفيلم؛ من المؤكد أن المتعة لن تكون واحدة… هل الناس مخدرون إلى درجة أنهم يحتاجون إلى أفلام بهذه الشدة لكي يشعروا بأي شيء على الإطلاق؟".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فيلم رعب في عام 1973.. أمور غريبة حصلت للمشاهدين بعد الخروج من صالة العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.