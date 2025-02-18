بسبب فيلم رعب في عام 1973.. أمور غريبة حصلت للمشاهدين بعد الخروج من صالة العرض

ميرنا وليد - بيروت - يحب الكثير من محبي السينما الافلام ذات الطابع المرعب، و من بين هذه الأفلام الذي عرف في تاريخ السينما كان فيلم "The Exorcist" الذي كان مخيفًا جدًا في عام 1973 لدرجة أنه جعل العديد من رواد السينما يغمى عليهم ويتقيأون ويبكون.



كان الأمر مرعبًا للغاية حتى أن الناقد السينمائي الشهير روجر إيبرت قال: "لست متأكدًا بالضبط من الأسباب التي تجعل الناس يشاهدون هذا الفيلم؛ من المؤكد أن المتعة لن تكون واحدة… هل الناس مخدرون إلى درجة أنهم يحتاجون إلى أفلام بهذه الشدة لكي يشعروا بأي شيء على الإطلاق؟".