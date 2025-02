أوبري بلازا تظهر لأول مرة بعد وفاة زوجها جيف باينا

ميرنا وليد - بيروت - حضرت النجمة العالمية أوبري بلازا، البالغة من العمر 40 عامًا، حدث SNL50: The Anniversary Special في نيويورك، في أول ظهور علني لها، منذ وفاة زوجها المخرج جيف باينا في شهر كانون الثاني الماضي.

ووفقًا لموقع People، تجنبت بلازا السجادة الحمراء، وظهرت بإطلالة سوداء بسيطة.

وكانت بلازا قد حذفت حسابها على إنستغرام، بعد إعلان شرطة لوس أنجلوس أن سبب وفاة باينا، البالغ من العمر 47 عامًا، كان الانتحار. وقد عُثر عليه ميتًا في منزله بلوس أنجلوس في 3 كانون الثاني الماضي، فيما أكد الطبيب الشرعي لاحقًا، أن جثته سُلّمت إلى عائلته.

بدأت علاقة باينا وبلازا عام 2011، وتزوجا في عام 2020، لكنهما أعلنا ذلك للجمهور في العام التالي. يُعرف باينا بأفلامه المستقلة مثل Life After Beth وThe Little Hours، وكان آخر أعماله فيلم Spin Me Round عام 2022.