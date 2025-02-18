شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور عارفة عبد الرسول فى مسلسل عقبال عندكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمى سمير غانم، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج علاء إسماعيل، حيث تقدم عارفة دور الأم فى جميع حلقات المسلسل، وتظهر عارفة بـ شخصيات الأم بطريقة مختلفة على سبيل المثال أم عصرية، وأم شعبية، وأم طيبة، وأم شريرة.

تقدم إيمى سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" فى مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمى وأشجان، الذى يعد آخر عمل يجمعهما، وتم عرضه فى شهر رمضان 2017، إذ ظهرا زوجان يقرران النصب والسرقة من أجل تحسين معيشتهما ويتقمصان العديد من الشخصيات المختلفة من ناحية الشكل والملابس على مدار حلقات العمل لتسهيل عمليات النصب.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، أما حسن الرداد فقدم فى رمضان الماضى مسلسل "محارب" وشارك فى بطولته احمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، ماجد المصرى وعدد كبير من الفنانين.