شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات للحد من الانتقادات السلبية فى كوريا الجنوبية بعد وفاة كيم ساى رون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت وفاة الممثلة الكورية الجنوبية كيم ساى رون عن عمر ناهز 24 عامًا حالة من الحزن على نطاق واسع، وأشعلت جدلاً حول التدقيق العام المكثف الذى يواجهه المشاهير فى البلاد، وخاصةً عبر الإنترنت.

وذلك بعدما تم العثور على كيم، الممثلة الشهيرة المعروفة بدورها فى فيلم "The Man from Nowhere" لعام 2010، ميتة فى منزلها فى سيول يوم الأحد الماضى من قبل أحد الأصدقاء.

تأتى وفاة كيم بعد فترة من الصعوبات المهنية بعد حادث قيادة تحت تأثير الكحول فى عام 2022، والذى تلقت بسببه غرامة من المحكمة، وأدى ذلك الحادث إلى موجة كبيرة من الانتقادات السلبية عبر الإنترنت ووسائل الإعلام، مما أدى إلى تفاقم صراعاتها للحصول على أدوار جديدة.

تشتهر البيئة عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بمعاملتها القاسية للمشاهير، وخاصة النساء، اللاتي يحدن عن المعايير المتصورة، وكانت كيم هدفًا متكررًا لوسائل الإعلام التي تضخم المشاعر العامة، وواجهت انتقادات بسبب اختلاطها بالأصدقاء، والتعبير عن إحباطها بسبب افتقارها إلى العمل، وحتى بسبب ابتسامتها أثناء تصوير فيلم مستقل العام الماضي.

وبالتالي أثارت وفاتها دعوات لمزيد من الحساسية وإعادة تقييم الضغوط التى تواجهها الشخصيات العامة فى المشهد الإعلامى القاسى فى كوريا الجنوبية، وبعد وفاة كيم، نشرت العديد من الصحف الكبرى فى البلاد افتتاحيات ومقالات رأى تنتقد التعليقات السامة على الإنترنت حولها.

استشهد البعض بوفاة مغنيتى البوب الكورى سول لي وجو هارا في عام 2019 ووفاة ممثل مسلسل "Squid Games" لي سون كيون في عام 2023 بينما دعوا إلى تغيير ثقافة "القاسية وعدم التسامح" تجاه المشاهير.

وقالت صحيفة هانكوك إلبو إن وسائل الإعلام في البلاد كانت جزءًا من المشكلة، معربة عن أسفها لأن بعض المنافذ استمرت في استغلال كيم للحصول على نقرات حتى بعد وفاتها، باستخدام عناوين استفزازية تسلط الضوء على صراعاتها الماضية.

وانتقدت منظمة Citizens Coalition for Democratic Media المؤسسات الإخبارية لإلقاء اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي دون مراعاة "تقاريرها المثيرة والاستفزازية".

ولدت كيم عام 2000، وبدأت حياتها المهنية فى التمثيل في سن التاسعة، بفيلم "A Brand New Life" لعام 2009، والذي يصور صراعات فتاة للتكيف مع حياة جديدة بعد أن تركها والدها في دار للأيتام.

وصعدت كيم إلى النجومية بفيلم "The Man from Nowhere"، والذي كان أحد أكبر النجاحات في مشهد السينما الكورية الجنوبية في ذلك العام وفازت بجائزة التمثيل المحلية.

لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام والبرامج التليفزيونية قبل حادثة القيادة تحت تأثير الكحول عام 2022.