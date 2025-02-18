شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تناولت السينما والدراما المصرية قضايا السفاحين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الفترة الماضية عدد من قضايا السفاحين في أكثر من مكان، بعد ارتكابهم جرائم قتل بطرق مختلفة انتقاما من ضحاياهم، فبعد سفاح التجمع وسفاح الجيزة، ظهر خلال اليومين الماضيين سفاح جديد في الإسكندرية، معروف إعلاميا بسفاح المعمروة، يعمل بالمحاماة، وتم القبض عليه بعد العثور على جثة داخل شقته، والمشترك فى الـ3 قضايا قيامهم بقتل ضحاياهم بدم بارد والتعامل بعدها وكأنه لم يحدث شيء، كما يطغى على بعضهم آثار مرض نفسى، وكان للسينما والدراما دور كبير فى تسليط الضوء على قضية السفاحين على مدار تاريخها، بشكل مختلف سواء من خلال القصص الإنسانية أو التشويقية أو الكوميديا أحيانا.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز الأعمال الفنية السينمائية والدرامية التى تناولت شخصية السفاح على اختلاف معالجاتها الفنية..

اللص والكلاب 1962

عام 1962 عرض فيلم اللص والكلاب، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية سعيد مهران الذى تتحالف الظروف ضده بعد خيانة زوجته له وإنكار الابنة وغدر أقرب أصدقائه، فيتحول لمجرم وسفاح من أجل الانتقام ممن ظلموه، لكنه فى كل مرة يقتل بريئاً لا ذنب له، الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير نجيب محفوظ، من بطولة شكرى سرحان وشادية وكمال الشناوى، إخراج كمال الشيخ.

فيلم سفاح النساء 1970

أما فيلم سفاح النساء تدور أحداثه فى الأساس حول الصحفى محسن الذى يعمل فى مجلة الجريمة والعقاب، وبعد ظهور سفاح خطير فجأة يقوم باختطاف وقتل الفتيات الجميلات، يحاول محسن الاستفادة من تلك القضية والادعاء هو وخطيبته أنه ذلك السفاح ليشتهر، لكن يكتشف انقلاب اللعبة ضده، ويجد جثة حقيقية، في إطار تشويقي كوميدي، وهو من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، ومن إخراج نيازي مصطفى، قصة محمد أبو يوسف، سيناريو عبد الحي أديب، حوار بهجت قمر.

فيلم الظالم والمظلوم 1999

جسد النجم نور الشريف في فيلم الظالم والمظلوم شخصية "جابر" الذي يتحول بسبب الظلم الذي يتعرض له إلى ظالم، ويقرر الانتقام من كل من الذين أدخلوه السجن واغتصبوا زوجته، ويجسد شخصية السفاح فى الظالم والمظلوم في نفس الوقت، ويشاركه بطولة الفيلم إلهام شاهين، حسن حسني، جمال إسماعيل، يوسف داوود، فاروق نجيب،، سيناريو وحوار فاروق صبري، إخراج حسام الدين مصطفى.

مسلسل ريا وسكينة 2005

ومن أهم الأعمال الدرامية التي قدمت شخصية السفاحين مسلسل ريا وسكينة عام 2005، حيث تناول العمل القصة الحقيقية للأختين ريا وسكينة، السفاحتان الذان قدما على قتل العديد من السيدات في بداية العشرينات بهدف سرقتهن، وهو مأخوذ عن كتاب رجال ريا وسكينة للكاتب صلاح عيسى، وتعدّ الحادثة أول تنفيذ للحكم الإعدام على سيدات في مصر، والمسلسل بطولة عبلة كامل، سمية الخشاب، سامي العدل، رياض الخولي، صلاح عبدالله، أحمد ماهر، وغيرهم.

فيلم السفاح 2009

وفي عام 2009 عرض فيلم السفاح، بطولة هاني سلامة، والذي يتحدث عن شاب من عائلة مرموقة، لكنه يتخذ من الإجرام والقتل طريقة لتحقيق ذاته بعيدا عن عائلته المفككة، ومع مرور الوقت تزداد قدراته الإجرامية وتوحشه في تنفيذ تلك الجرائم.

فيلم رد فعل 2012

كما قام الفنان محمود عبد المغني بدور الطبيب الشرعي في فيلم رد فعل عام 2012، حيث قام بدور طارق، الذي تربي على كره أصدقاء والده بعد وفاته، فهذا ما جعله يخطط طوال عمره في كيفية قتلهم جميعهم دون أن يمسك عليه أحد دليل واضح، وهذا ما جعله قاتلا محترفا، وكان هذا السفاح يقوم بقتل ضحاياه عن طريق الذبح، وشاركه في بطولة الفيلم عمرو يوسف، وحورية فرغلي.

فيلم أحمد نوتردام 2021

وفي 2021، وخلال أحداث الفيلم الكوميدي أحمد نوتردام جسد الفنان خالد الصاوي دور سفاح مهووس بقتل النساء، والفيلم بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد.

مسلسل سفاح الجيزة 2023

بينما استند مسلسل سفاح الجيزة قصته على أحد قضايا السفاحين والتي اشتهرت إعلاميا خلال السنوات الماضية، من خلال شخصية جابر التي قام بها الفنان أحمد فهمي، والجرائم التي رتكبها سفاح الجيزة والدوافع التي ورائها، وكيف نتنجت تلك الجرائم عنه على الرغم من هدوئه الظاهر عليه، وشارك في بطولة المسلسل كل من: ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبدالله، حنان يوسف، داليا شوقي، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد صلاح العزب، سيناريو وحوار عماد مطر، إنجي أبو السعود، وإخراج هادي الباجوري.