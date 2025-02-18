بالصور- ميرنا جميل تبرز أنوتها بفستان زهري لامع

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية ميرنا جميل أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها بلوك بغاية الجمال، من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان طويل و ضيق باللون الزهري ذات تصميم رائع، من دون أكمام سترابليس، زين بحبات الكرستال اللامعة، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وإعتمدت تسريحة جميلة لشعرها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت ميرنا جميل مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية الفنان المصري عمرو دياب "نور العين"، مرتدية كروب توب باللون الأبيض من دون أكمام، وتنورة واسعة وطويلة ذات فتحة حتى الركبة، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

